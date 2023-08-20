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МЧС России предупредило жителей Москвы о сильном дожде, грозе и граде

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МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильном дожде, грозе и граде в городе во второй половине дня.
МЧС России предупредило жителей Москвы о сильном дожде, грозе и граде
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте ведомства.

«С 15:00 часов 20 августа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. Гроза, местами с градом», — говорится в сообщении.

Кроме того, министерство предупреждает об усилении ветра до 12—17 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 21 августа станет последним тёплым и солнечным летним днём в Москве.

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