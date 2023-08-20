МЧС России предупредило жителей Москвы о сильном дожде, грозе и граде
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«С 15:00 часов 20 августа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. Гроза, местами с градом», — говорится в сообщении.
Кроме того, министерство предупреждает об усилении ветра до 12—17 м/с.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 21 августа станет последним тёплым и солнечным летним днём в Москве.