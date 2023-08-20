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Синоптик Тишковец: 21 августа будет последним тёплым днём лета в Москве

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Понедельник, 21 августа, станет последним тёплым и солнечным летним днём в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик Тишковец: 21 августа будет последним тёплым днём лета в Москве
  • РИА Новости

«В понедельник в Центральной России ожидается передышка, погода в последний раз порадует жителей региона по-летнему тёплым и солнечным днём», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, со вторника в столицу придёт похолодание, начнутся дожди.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на севере европейской территории, в том числе в столичном регионе, сентябрь будет прохладным, с дневными температурами в пределах +13…+18 °С.

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