Синоптик Тишковец: 21 августа будет последним тёплым днём лета в Москве

Понедельник, 21 августа, станет последним тёплым и солнечным летним днём в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник в Центральной России ожидается передышка, погода в последний раз порадует жителей региона по-летнему тёплым и солнечным днём», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, со вторника в столицу придёт похолодание, начнутся дожди.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на севере европейской территории, в том числе в столичном регионе, сентябрь будет прохладным, с дневными температурами в пределах +13…+18 °С.