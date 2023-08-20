Синоптик Тишковец: 21 августа будет последним тёплым днём лета в Москве
- РИА Новости
«В понедельник в Центральной России ожидается передышка, погода в последний раз порадует жителей региона по-летнему тёплым и солнечным днём», — цитирует РИА Новости Тишковца.
По его словам, со вторника в столицу придёт похолодание, начнутся дожди.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на севере европейской территории, в том числе в столичном регионе, сентябрь будет прохладным, с дневными температурами в пределах +13…+18 °С.