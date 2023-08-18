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Синоптик Паршина спрогнозировала прохладный сентябрь в ряде регионов

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на севере европейской территории, в том числе и в столичном регионе, сентябрь будет прохладным с дневными температурами в пределах +13…+18 °С.
Синоптик Паршина спрогнозировала прохладный сентябрь в ряде регионов
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

По ночам температура может опускаться до нулевых значений, сообщила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, с началом осени в этом году спадёт жара и на юге, от Воронежской области и Поволжья до Кубани и Северного Кавказа температура будет ниже нормы.

«Обычно в сентябре температура в южных регионах в среднем колеблется в диапазоне +22…+27 °С. В этом году ожидается на один — два градуса холоднее», — уточнила Паршина.

Также, по её словам, в Поволжье в сентябре будет дождливо, а Хабаровском крае и Амурской области, напротив, будет стоять засушливая погода.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков 18 августа.

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