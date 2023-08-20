Синоптик Цыганков спрогнозировал прохладную и дождливую погоду в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

«Тепло, которое было на прошлой неделе, закончилось. Плавный переход идёт к более прохладной погоде. Сегодня +24...+26 °С. На следующей неделе дневная температура будет понижаться. В понедельник +21...+23 °С. В среду +16...+18 °С. К субботе +18...+21 °С», — поделился синоптик.

По его словам, небольшой дождь будет идти каждый день, кроме пятницы и субботы.

«Ночные температуры тоже будут понижаться. +6...+11 °С в ночь на пятницу. +7...+12 °С в ночь на субботу. Температура подошла близко к норме», — заключил Цыганков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 21 августа станет последним тёплым и солнечным летним днём в Москве.