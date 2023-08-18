В Москве представили атлас обитания морских птиц Арктики

Компании «Роснефть» и «Иннопрактика» подготовили новый экологический атлас, в который вошло около 70 видов птиц Арктики с ареалом обитания от Белого до Чукотского моря.

«Роснефть» использовала в издании результаты собственных экспедиций, в ходе которых учёные изучали популяцию белой чайки, исследовали пути её миграции и места гнездования, передаёт ОТР.

В атласе также использованы данные так называемых попутных наблюдений, которые уже более десяти лет ведутся в высоких широтах во время комплексных научных работ компании.

Кроме того, опубликованные в атласе снимки редких птиц, сделанные в акватории арктических морей, представили в виде выставки в оранжерее ботанического сада МГУ, где они будут находиться на протяжении месяца.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разработают туристический маршрут в Арктику в рамках проекта «По следам великих северных экспедиций».