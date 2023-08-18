Авиалесоохрана: за сутки потушили 56 лесных пожаров в 23 регионах России
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Отмечается, что борьбу с огнём ведут более 3 тыс. специалистов.
«Проводятся работы по тушению 110 лесных пожаров в 10 регионах», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС по Якутии заявили, что площадь действующих природных пожаров в регионе составляет свыше 380 тыс. га.
Также Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщило об увеличении площади лесных пожаров в регионе.