Авиалесоохрана: за сутки потушили 56 лесных пожаров в 23 регионах России

По данным федеральной Авиалесоохраны, за сутки в 23 субъектах России удалось ликвидировать 56 природных пожаров на площади почти 11 тыс. га. Уточняется, что 74,5% лесных пожара были потушены менее чем в течение суток с момента обнаружения.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Отмечается, что борьбу с огнём ведут более 3 тыс. специалистов. «Проводятся работы по тушению 110 лесных пожаров в 10 регионах», — говорится в сообщении. Ранее в МЧС по Якутии заявили, что площадь действующих природных пожаров в регионе составляет свыше 380 тыс. га. Также Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщило об увеличении площади лесных пожаров в регионе.