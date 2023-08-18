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Авиалесоохрана: за сутки потушили 56 лесных пожаров в 23 регионах России

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По данным федеральной Авиалесоохраны, за сутки в 23 субъектах России удалось ликвидировать 56 природных пожаров на площади почти 11 тыс. га. Уточняется, что 74,5% лесных пожара были потушены менее чем в течение суток с момента обнаружения.
Авиалесоохрана: за сутки потушили 56 лесных пожаров в 23 регионах России
  • © МЧС РФ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Отмечается, что борьбу с огнём ведут более 3 тыс. специалистов.

«Проводятся работы по тушению 110 лесных пожаров в 10 регионах», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС по Якутии заявили, что площадь действующих природных пожаров в регионе составляет свыше 380 тыс. га.

Также Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщило об увеличении площади лесных пожаров в регионе.

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