У Светланы Бондарчук родился ребёнок

Светлана Бондарчук в возрасте 54 лет стала мамой в третий раз.

Об этом модель и телеведущая сообщила в Instagram*, опубликовав снимок, на котором держит малыша.

«А полгода назад у нас родился сын», — подписала фото Бондарчук.

Она призвала поклонников поздравить её с этим событием. Пользователи соцсети оставили множество добрых пожеланий в адрес новоиспечённой мамы и всей семьи.

У Светланы также есть двое взрослых детей от предыдущего брака с кинематографистом Фёдором Бондарчуком.

Ранее продюсер Лады Дэнс рассказал о состоянии артистки.

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