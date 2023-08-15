У Светланы Бондарчук родился ребёнок
- globallookpress.com
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Об этом модель и телеведущая сообщила в Instagram*, опубликовав снимок, на котором держит малыша.
«А полгода назад у нас родился сын», — подписала фото Бондарчук.
Она призвала поклонников поздравить её с этим событием. Пользователи соцсети оставили множество добрых пожеланий в адрес новоиспечённой мамы и всей семьи.
У Светланы также есть двое взрослых детей от предыдущего брака с кинематографистом Фёдором Бондарчуком.
Ранее продюсер Лады Дэнс рассказал о состоянии артистки.
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