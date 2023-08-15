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У Светланы Бондарчук родился ребёнок

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Светлана Бондарчук в возрасте 54 лет стала мамой в третий раз.
У Светланы Бондарчук родился ребёнок
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом модель и телеведущая сообщила в Instagram*, опубликовав снимок, на котором держит малыша.

«А полгода назад у нас родился сын», — подписала фото Бондарчук.

Она призвала поклонников поздравить её с этим событием. Пользователи соцсети оставили множество добрых пожеланий в адрес новоиспечённой мамы и всей семьи.

У Светланы также есть двое взрослых детей от предыдущего брака с кинематографистом Фёдором Бондарчуком.

Ранее продюсер Лады Дэнс рассказал о состоянии артистки.

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