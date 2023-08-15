Продюсер Пудовкин — о состоянии Лады Дэнс: голос тихий, но позитивный

Продюсер Сергей Пудовкин рассказал в беседе с RT о состоянии певицы Лады Дэнс, попавшей в ДТП.

«Голос тихий, но позитивный. Сказала: «Выйду, со всеми хейтерами разберусь». Адвокат Сергей Жорин подготовил два заявления в полицию по подозрению на угрозу убийством, я имею в виду опубликованные в соцсетях, зафиксированы два телефонных звонка... Очень много больных людей, очень много откровенных провокаторов, но недооценивать эту ситуацию нельзя», — рассказал собеседник RT.

При этом он добавил, что есть факты, которые «крайне настораживают».

«Лада сейчас находится в таком состоянии после всех операций, её состояние далеко от нормального — и физическое, и моральное. Эти спекуляции: и похороны (публикации, что она чуть ли не похоронена на каком-то кладбище), и отёк мозга — это пляски на костях, пиар на крови. Будем вычислять этих людей», — заключил Пудовкин.

Ранее популярная российская певица Лада Дэнс обратилась к поклонникам в интернете впервые после ДТП под Подольском и рассказала, что ей сложно быть активной в сети.