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Продюсер Пудовкин — о состоянии Лады Дэнс: голос тихий, но позитивный

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Анастасия Румянцева
Продюсер Сергей Пудовкин рассказал в беседе с RT о состоянии певицы Лады Дэнс, попавшей в ДТП.
Продюсер Пудовкин — о состоянии Лады Дэнс: голос тихий, но позитивный
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

«Голос тихий, но позитивный. Сказала: «Выйду, со всеми хейтерами разберусь». Адвокат Сергей Жорин подготовил два заявления в полицию по подозрению на угрозу убийством, я имею в виду опубликованные в соцсетях, зафиксированы два телефонных звонка... Очень много больных людей, очень много откровенных провокаторов, но недооценивать эту ситуацию нельзя», — рассказал собеседник RT. 

При этом он добавил, что есть факты, которые «крайне настораживают».

«Лада сейчас находится в таком состоянии после всех операций, её состояние далеко от нормального — и физическое, и моральное. Эти спекуляции: и похороны (публикации, что она чуть ли не похоронена на каком-то кладбище), и отёк мозга — это пляски на костях, пиар на крови. Будем вычислять этих людей», — заключил Пудовкин. 

Ранее популярная российская певица Лада Дэнс обратилась к поклонникам в интернете впервые после ДТП под Подольском и рассказала, что ей сложно быть активной в сети.

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