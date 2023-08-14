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Доктор Продеус назвал сорбет менее вредным, чем классическое мороженое

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Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил, что мороженое может быть вредно в больших количествах с позиции набора лишнего веса.
Доктор Продеус назвал сорбет менее вредным, чем классическое мороженое
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«Если мы говорим о детях и молодых людях, которые активны, хорошо двигаются, имеют физнагрузку, то им можно съесть брикетик мороженого — 100—150 г. Они эти калории сожгут быстро», — объяснил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, менее вреден сорбет, так как это приготовленная из фруктов холодная масса, в которой много углеводов, но жиров практически нет.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.

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