Специалист Седова посоветовала не хранить ягоды долго
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«Если вы собрали ягоды при влажной погоде, лучше их сразу пустить в дело. Либо помыть и съесть, либо отправить в переработку. Чем больше на ягодах влаги, тем быстрее развивается бактериальная и грибковая инфекция», — сказала она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, ягоды нужно обязательно мыть, но только перед употреблением. Хранить их рекомендуется в сухом виде в холодильнике.
Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.