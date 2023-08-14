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Специалист Седова посоветовала не хранить ягоды долго

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Старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Елена Седова заявила, что ягоды являются скоропортящимся продуктом, поэтому их не стоит хранить долго.
Специалист Седова посоветовала не хранить ягоды долго
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«Если вы собрали ягоды при влажной погоде, лучше их сразу пустить в дело. Либо помыть и съесть, либо отправить в переработку. Чем больше на ягодах влаги, тем быстрее развивается бактериальная и грибковая инфекция», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, ягоды нужно обязательно мыть, но только перед употреблением. Хранить их рекомендуется в сухом виде в холодильнике.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.

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