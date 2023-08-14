Диетолог Заикина рассказала о пользе голубики

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Саратовский МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», врач-гастроэнтеролог, диетолог Инна Заикина заявила, что голубику можно употреблять с общеукрепляющей целью.

«В голубике есть пектины, лимонная, яблочная, щавелевая и другие кислоты, пищевые волокна, глюкоза, фруктоза, а также витамины С, Е, К и минеральные вещества — калий, магний, фосфор, цинк, железо. В кожуре присутствуют антоцианы, флавонолы, катехины», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Как отметила Заикина, содержание перечисленных веществ может отличаться в зависимости от сорта, спелости и происхождения ягоды.

По словам эксперта, 100 г голубики обеспечивают организм суточной нормой антиоксидантов.

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