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Диетолог Заикина рассказала о пользе голубики

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Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Саратовский МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», врач-гастроэнтеролог, диетолог Инна Заикина заявила, что голубику можно употреблять с общеукрепляющей целью.
Диетолог Заикина рассказала о пользе голубики
  • Gettyimages.ru
  • © Karen Schuld

«В голубике есть пектины, лимонная, яблочная, щавелевая и другие кислоты, пищевые волокна, глюкоза, фруктоза, а также витамины С, Е, К и минеральные вещества — калий, магний, фосфор, цинк, железо. В кожуре присутствуют антоцианы, флавонолы, катехины», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Как отметила Заикина, содержание перечисленных веществ может отличаться в зависимости от сорта, спелости и происхождения ягоды.

По словам эксперта, 100 г голубики обеспечивают организм суточной нормой антиоксидантов.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.

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