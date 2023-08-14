В сети вышел фильм «Вкус счастья» с Жераром Депардье

Кулинарную драму «Вкус счастья» режиссёра Слони Соу теперь можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION. Главную роль в картине исполняет Жерар Депардье.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

В фильме «Вкус счастья» рассказывается история шеф-повара ресторана Габриэля Кармена, которого настигла чёрная полоса: супруга изменяет ему, младший сын совсем не заинтересован в построении карьеры, а старший хоть и работает на отца, но не может выйти из его тени. Вдобавок ко всему у Габриэля есть проблемы со здоровьем. Веря в свою скорую смерть, повар решает отправиться в Японию, чтобы познакомиться с известным кулинаром, победившим его когда-то в престижном соревновании, и узнать у него секреты приготовления японских блюд.

Отъезд Габриэля меняет жизнь членов его семьи: старший сын берёт управление рестораном на себя, а жена начинает иначе воспринимать их брак.

Помимо Депардье, в ленте снялись Пьер Ришар, Кёдзо Нагацука, Сандрин Боннэр, Акира Эмото и многие другие.

Ранее стало известно, что в сети вышел трейлер фильма «Одним днём».