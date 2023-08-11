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В сети вышел трейлер фильма «Одним днём»

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Вышел трейлер мелодрамы призёра кинофестиваля «Выборг» Стаса Иванова «Одним днём».
В сети вышел трейлер фильма «Одним днём»
  • © KION

Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.

Центральные роли в ленте исполнили Антон Васильев, Ольга Лапшина, Антон Кузнецов и Елизавета Струнина.

Сюжет вращается вокруг Семёна, вынужденного впервые за много лет вернуться из Москвы в родной город Буй в связи с болезнью отца. Когда-то, уехав на службу, Семён оставил возлюбленную Лену, которая так и не дождалась его. Выясняется, что женщина скончалась, но у неё осталась дочь Майя. Семён желает помочь девушке, но сам, проходя через кризис среднего возраста, находит опору в её лице.

Картина была отмечена двумя наградами в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Выборг» — в секциях «Особое упоминание жюри за сближение авторского кино со зрительским» и «Победитель голосования кинокритиков «5 звёзд».

Ранее сети вышел трейлер сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским.

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