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В интернете опубликовали трейлер сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским

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В интернете появился первый тизер-трейлер мистического детективного сериала «Бар «Один звонок», центральные роли в котором исполнили Оксана Акиньшина, Данила Козловский, Максим Виторган и другие.
В интернете опубликовали трейлер сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским
  • © DK Entertainment

Первый проморолик проекта доступен для просмотра на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.

Сюжет сериала «Бар «Один звонок» вращается вокруг необычного заведения, в котором за определённую и довольно высокую плату можно позвонить умершему близкому человеку.

Цена такого общения — игра в русскую рулетку. Роли в проекте исполнили такие артисты, как Александр Ильин, Кай Гетц, Егор Шип, Полина Ауг и другие. Постановкой сериала занимался Сергей Филатов («Оливье и роботы»).

Ранее был опубликован первый проморолик второго сезона «Жизни по вызову».

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