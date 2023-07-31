В сети опубликован первый трейлер продолжения «Жизни по вызову»
- Кадр из сериала «Жизнь по вызову 2»
- © KION
Промо-ролик «Жизни по вызову 2» вышел на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.
В продолжении одного из самых популярных проектов платформы за 2022 год Александр Шмидт (Павел Прилучный) вернётся в Москву, чтобы отомстить своим недругам, роли которых исполнили Владимир Сычёв и Александр Яцко, а также спасти собственную дочь Алину (Василина Юсковец), ставшую эскортницей.
Ранее были анонсирован старт съёмок многосерийного проекта «Олимпиада», посвящённого изнанке Летних игр 1980 года.