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Дворцовый мост в Петербурге разведут под спортивную музыку в честь Дня физкультурника

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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут в ночь на 12 августа под спортивную музыку в честь Дня физкультурника.
Дворцовый мост в Петербурге разведут под спортивную музыку в честь Дня физкультурника
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В рамках шоу «Поющие мосты» прозвучат «Марш футболистов», марш из кинофильма «Вратарь» и композиции Альфреда Шнитке «Современный спорт» и «Фанаты» из кинофильма «Спорт. Спорт. Спорт».

«Спортивный плейлист в прошлых сезонах особенно полюбился петербуржцам, поэтому он стал традиционным», — заявил Кирилл Смирнов, главный редактор издания «Петербургский дневник», организатора «Поющих мостов», Кирилл Смирнов.

Ранее шоу «Поющие мосты» посвятили Дню ВМФ.

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