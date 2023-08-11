Дворцовый мост в Петербурге разведут под спортивную музыку в честь Дня физкультурника
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В рамках шоу «Поющие мосты» прозвучат «Марш футболистов», марш из кинофильма «Вратарь» и композиции Альфреда Шнитке «Современный спорт» и «Фанаты» из кинофильма «Спорт. Спорт. Спорт».
«Спортивный плейлист в прошлых сезонах особенно полюбился петербуржцам, поэтому он стал традиционным», — заявил Кирилл Смирнов, главный редактор издания «Петербургский дневник», организатора «Поющих мостов», Кирилл Смирнов.
Ранее шоу «Поющие мосты» посвятили Дню ВМФ.