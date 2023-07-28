В Петербурге шоу «Поющие мосты» посвятят Дню ВМФ
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«В плейлист вошли «Танец советских матросов» из балета «Красный мак», марш «Кронштадт» в оркестровом звучании и другие знаковые композиции», — сообщил главный редактор издания «Петербургский дневник» — организатор шоу «Поющие мосты» Кирилл Смирнов.
Шоу проходит при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года. За это время его посетили более 20 млн человек.
Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в День ВМФ в Калининградской области состоится выставка вооружения и военной техники Балтийского флота.