В Кисловодске по случаю 220-летия города и КМВ пройдёт световое шоу 12—13 августа

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев рассказал, что за последний год город стал лидером края по событийному туризму, уличным, культурно-массовым, спортивным и фестивальным мероприятиям.

«Это осознанная политика, она направлена на то, чтобы лечить не только тело, но и душу», — сообщил он в беседе с ИА «Победа26».

Мэр отметил, что в этом году Кавказским Минеральным Водам исполняется 220 лет. И Кисловодск — единственный город на КМВ, которому тоже исполняется 220 лет.

При поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и Минтуризма края в городе состоится 3D-меппинг «КислоVольт-220. Зарядись на победу». Ночью 12—13 августа пройдёт световое шоу — на стометровом каменном «экране» подпорной стены покажут фильм о жизни и истории Кисловодска.

Ранее сообщалось, что в честь Дня 280-летия Оренбурга на концерте выступят Стас Пьеха и группа «СерьГа».