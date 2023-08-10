В День 280-летия в Оренбурге выступят Стас Пьеха и группа «СерьГа»
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Об этом сообщает RIA56.
Основные мероприятия, в частности выставки, кинопоказы под открытым небом, парад духовых оркестров, пройдут 25 и 26 августа.
26 августа, в субботу, на праздничном концерте выступит группа «СерьГа» в центре города на площади имени Ленина, Стас Пьеха — на площадке у стадиона «Оренбург».
Ранее вокалистка группы Total Марина Черкунова прокомментировала предстоящее выступление на Дне города в Кургане.