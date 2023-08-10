В сети появился трейлер фильма «Праздники»

Рекламный ролик комедии «Праздники», релиз которой запланирован на 7 сентября, опубликован на YouTube.

Трейлер комедии Бориса Дергачёва опубликован на канале компании «Централ Партнершип». Для артиста этот фильм стал дебютом в качестве режиссёра-постановщика. Сюжет картины вращается вокруг семьи, которая столкнулась с серьёзной проверкой на прочность, когда её тайны внезапно стали явью.

«В первые семь минут фильма вы увидите максимум экстрима, который может позволить себе Виталий Хаев со своим прекрасным телосложением, и как персонаж Марии Ароновой очень по-своему решает семейные конфликты», — рассказал Дергачёв.

Роли в «Праздниках» исполнили такие артисты, как Никита Павленко, Анастасия Калашникова, Денис Парамонов, Яна Енжаева, Сергей Канаев и другие.

Ранее в сети появился трейлер многосерийного проекта «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» Евгения Стычкина и Александры Ремизовой.