В сети опубликован первый тизер сериала «Цикады»

Проморолик многосерийного проекта «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» Евгения Стычкина и Александры Ремизовой опубликован в интернете.

Трейлер «Цикад» можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Кинопоиска». Многосерийный проект выйдет на онлайн-платформе уже этой осенью, а первые серии покажут в сентябре на фестивале «Новый сезон», сообщает пресс-служба.

В центре сюжета «Цикад» оказывается группа подростков. На одной из вечеринок с ними происходит трагическое событие. По ходу расследования вскрывается всё больше тайн и проблем, а у родителей появляется вопрос, насколько они вообще знают собственных детей.

Роли в сериале исполнили Екатерина Варнава, Елизавета Боярская, Артём Быстров и другие. Подростков сыграли молодые актёры, в числе которых Григорий Верник, Савелий Наумов, Илья Виногорский.

Ранее в сети вышел рекламный ролик анимационного шоу для взрослых «Объяснялкины».