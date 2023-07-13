Вышел тизер анимационного шоу для взрослых «Объяснялкины»
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Ролик опубликован на YouTube-канале платформы «Кинопоиск». Сюжет мультфильма вращается вокруг семьи, которая снимает образовательное шоу. Однажды они подписывают со стриминговым сервисом контракт, по условиям которого герои не могут стареть, переезжать из родительской квартиры и умирать.
В ролике Сынуля задаёт вопрос старшим членам семьи — маме, папе, дедушке и вечно спящей бабушке, — что такое тизер, но полученная информация мало удовлетворяет его. Из-за этого нарастает беспокойство мамы, а дедушка и вовсе срывается на внука. Как сообщили в пресс-службе «Кинопоиска», раньше персонажи увлечённо отвечали на вопросы и получали удовольствие от процесса съёмок, однако теперь им всё надоело. Поэтому они решают провоцировать собственное увольнение, признавшись, что не являются идеальной семьёй.
«Объяснялкины» — самая масштабная коллаборация независимых интернет-художников, которых мне удалось собрать со всего СНГ. Мы стремились сделать свой, личный, абсолютно уникальный проект, не оглядываясь на западные семейные ситкомы», — рассказал автор идеи и один из продюсеров сериала Егор Лоскутов.
Кроме того, над сценарием работали Илья Шабельников и Илья Музыко. Режиссёром шоу выступил Евгений Блинников.
Первые серии проекта выйдут осенью. Всего в сезоне планируется восемь эпизодов.
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