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Вышел тизер анимационного шоу для взрослых «Объяснялкины»

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В сети вышел тизер анимационного сериала «Объяснялкины». Авторами шоу выступили Егор Лоскутов и Дмитрий Сыендук, ранее работавшие над проектом «Попкульт».
Вышел тизер анимационного шоу для взрослых «Объяснялкины»
  • © kinopoisk.ru

Ролик опубликован на YouTube-канале платформы «Кинопоиск». Сюжет мультфильма вращается вокруг семьи, которая снимает образовательное шоу. Однажды они подписывают со стриминговым сервисом контракт, по условиям которого герои не могут стареть, переезжать из родительской квартиры и умирать.

В ролике Сынуля задаёт вопрос старшим членам семьи — маме, папе, дедушке и вечно спящей бабушке, — что такое тизер, но полученная информация мало удовлетворяет его. Из-за этого нарастает беспокойство мамы, а дедушка и вовсе срывается на внука. Как сообщили в пресс-службе «Кинопоиска», раньше персонажи увлечённо отвечали на вопросы и получали удовольствие от процесса съёмок, однако теперь им всё надоело. Поэтому они решают провоцировать собственное увольнение, признавшись, что не являются идеальной семьёй.

«Объяснялкины» — самая масштабная коллаборация независимых интернет-художников, которых мне удалось собрать со всего СНГ. Мы стремились сделать свой, личный, абсолютно уникальный проект, не оглядываясь на западные семейные ситкомы», — рассказал автор идеи и один из продюсеров сериала Егор Лоскутов.

Кроме того, над сценарием работали Илья Шабельников и Илья Музыко. Режиссёром шоу выступил Евгений Блинников.

Первые серии проекта выйдут осенью. Всего в сезоне планируется восемь эпизодов.

Ранее стало известно, что «Кинопоиск» покажет новую ленту Хаяо Миядзаки «Как поживаете?».

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