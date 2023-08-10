Варшавер: режиссёр Глеб Панфилов продолжает лечение в больнице
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Как сообщают РИА Новости, Панфилов чувствует себя нормально, однако ещё не выздоровел.
«К сожалению, болезнь пока не отпускает Глеба Анатольевича, и он остаётся в больнице и продолжает лечение», — цитирует СМИ слова Варшавера.
Поступил режиссёр в НИИ Склифосовского с инсультом 11 мая. Позже у Панфилова обнаружили воспаление лёгких, из-за чего он был в тяжёлом состоянии.
В июле Варшавер сообщал СМИ, что здоровье режиссёра медики оценивают как удовлетворительное.
Ранее Гарик Сукачёв обратился к поклонникам после выписки из больницы.