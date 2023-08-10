Узнать больше

Варшавер: режиссёр Глеб Панфилов продолжает лечение в больнице

Короткая ссылка
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что режиссёр Глеб Панфилов до сих пор находится в больнице на лечении.
Варшавер: режиссёр Глеб Панфилов продолжает лечение в больнице
  • Legion-Media
  • © Usoev Gennady

Как сообщают РИА Новости, Панфилов чувствует себя нормально, однако ещё не выздоровел.

«К сожалению, болезнь пока не отпускает Глеба Анатольевича, и он остаётся в больнице и продолжает лечение», — цитирует СМИ слова Варшавера.

Поступил режиссёр в НИИ Склифосовского с инсультом 11 мая. Позже у Панфилова обнаружили воспаление лёгких, из-за чего он был в тяжёлом состоянии. 

В июле Варшавер сообщал СМИ, что здоровье режиссёра медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее Гарик Сукачёв обратился к поклонникам после выписки из больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить