Варшавер: режиссёр Глеб Панфилов продолжает лечение в больнице

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что режиссёр Глеб Панфилов до сих пор находится в больнице на лечении.

Как сообщают РИА Новости, Панфилов чувствует себя нормально, однако ещё не выздоровел.

«К сожалению, болезнь пока не отпускает Глеба Анатольевича, и он остаётся в больнице и продолжает лечение», — цитирует СМИ слова Варшавера.

Поступил режиссёр в НИИ Склифосовского с инсультом 11 мая. Позже у Панфилова обнаружили воспаление лёгких, из-за чего он был в тяжёлом состоянии.

В июле Варшавер сообщал СМИ, что здоровье режиссёра медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее Гарик Сукачёв обратился к поклонникам после выписки из больницы.