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Гарик Сукачёв обратился к поклонникам после выписки из больницы

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Российский рок-музыкант Гарик Сукачёв обратился к поклонникам впервые после выписки из больницы и поблагодарил за беспокойство о его здоровье.

«Дорогие друзья, вот что хотел сказать, поблагодарить всех вас, кто беспокоился о моем здоровье. Как видите, я уже работаю вновь, спасибо большое, очень трогательно — ваша забота обо мне», — заявил музыкант на видео, опубликованном в его группе во «ВКонтакте».

В конце августа артист примет участие в фестивале «Чернозём» в Воронеже.

Гарик Сукачёв был госпитализирован в конце июля из-за плохого самочувствия. В связи с этим несколько его запланированных концертов были отменены.

Сам артист также выходил на связь в соцсетях после госпитализации, чтобы успокоить своих поклонников. 

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