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В Приморском крае ожидается температура до +32 °C в ближайшие выходные

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В Приморском крае ожидается температура в пределах +25...+32 °C 12—13 августа.
В Приморском крае ожидается температура до +32 °C в ближайшие выходные
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода».

По данным синоптиков, влияние тайфуна «Ханун» на Приморский край закончится, атмосферное давление будет расти. Температура ночью сохранится в пределах +14...+20 °C.

Во Владивостоке 12—13 августа температура днём ожидается +22...+25 °C, а также утром и ночью туман и морось.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в четверг, 10 августа, ожидаются небольшие дожди. Ночью +11...+16 °С, днём +23...+28 °С.

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