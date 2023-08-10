В Приморском крае ожидается температура до +32 °C в ближайшие выходные

В Приморском крае ожидается температура в пределах +25...+32 °C 12—13 августа.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода».

По данным синоптиков, влияние тайфуна «Ханун» на Приморский край закончится, атмосферное давление будет расти. Температура ночью сохранится в пределах +14...+20 °C.

Во Владивостоке 12—13 августа температура днём ожидается +22...+25 °C, а также утром и ночью туман и морось.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в четверг, 10 августа, ожидаются небольшие дожди. Ночью +11...+16 °С, днём +23...+28 °С.