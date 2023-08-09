В Челябинской области ожидаются дожди и +28 °С 10 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«С 11 по 12 августа дожди не ожидаются. Ночная температура будет колебаться в пределах +8...+14 °С, дневная — +19...+25 °С», — говорится в прогнозе.
Также стало известно, что в Оренбургской области с 10 по 16 августа сохранится высокая пожароопасность, передаёт RIA56 со ссылкой на МЧС.
В регионе запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, готовить на открытом огне.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за жаркой погоды, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Температура воздуха в регионе поднимется до +39 °С.