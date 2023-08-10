Узнать больше

В Москве фестиваль ландшафтного искусства пройдёт на ВДНХ 11—20 августа

Короткая ссылка
В столице на ВДНХ состоится IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». Он пройдёт с 11 по 20 августа.
В Москве фестиваль ландшафтного искусства пройдёт на ВДНХ 11—20 августа
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

В этом году тема мероприятия — «Бабье лето», передаёт НТВ.

Ведущие дизайнеры России представят 11 проектов в конкурсных номинациях «Большой сад» и «Малый сад», ещё пять — в категории «Сад-инсталляция». Эксперты также оценят 12 проектов от начинающих специалистов.

В рамках фестиваля пройдут лекции о ландшафтном искусстве и уходе за садом, а также ярмарка, мастер-классы и экскурсии.

Ранее вокалистка группы Total Марина Черкунова в беседе с URA.RU прокомментировала предстоящее выступление на Дне города в Кургане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить