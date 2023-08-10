В Москве фестиваль ландшафтного искусства пройдёт на ВДНХ 11—20 августа
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В этом году тема мероприятия — «Бабье лето», передаёт НТВ.
Ведущие дизайнеры России представят 11 проектов в конкурсных номинациях «Большой сад» и «Малый сад», ещё пять — в категории «Сад-инсталляция». Эксперты также оценят 12 проектов от начинающих специалистов.
В рамках фестиваля пройдут лекции о ландшафтном искусстве и уходе за садом, а также ярмарка, мастер-классы и экскурсии.
Ранее вокалистка группы Total Марина Черкунова в беседе с URA.RU прокомментировала предстоящее выступление на Дне города в Кургане.