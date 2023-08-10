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Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» теперь можно послушать онлайн

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На стриминговых сервисах с 9 августа доступен музыкальный альбом из 20 песен группы «Секрет», звучащих в постановке «Ничего не бойся, я с тобой».
Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» теперь можно послушать онлайн
  • © «Яндекс Афиша»

Как сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши», для релиза онлайн артисты мюзикла записали композиции именно так, как они звучат на сцене Театра МДМ второй сезон подряд, — в современной аранжировке композитора Евгения Загота, обладателя премии «Золотая маска».

В записи участвовали Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Фёдоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и многие другие.

«Выход такого альбома — это определённо событие как для меломанов, так и для театралов, а по большому счёту для всех, кто знаком с песнями «Секрета». Получился блестящий каст-альбом по всем бродвейским канонам», — цитирует пресс-служба сервиса слова продюсера постановки, члена Бродвейской лиги и руководителя театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачёва.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» уже более 250 дней держится в десятке самых популярных офлайн-мероприятий в Москве. По данным сервиса, постановка повлияла на интерес зрителей к творчеству группы «Секрет»: песни коллектива стали чаще слушать на «Яндекс Музыке».

Ранее стало известно, что выставка «Панк-культура. Король и Шут» откроется в Петербурге осенью.

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