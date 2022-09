Главные хиты «Секрета» в формате мюзикла: в МДМ покажут постановку «Ничего не бойся, я с тобой»

На закрытой презентации в Московском дворце молодёжи был представлен новый российский мюзикл, поставленный по песням легендарной группы «Секрет», — «Ничего не бойся, я с тобой». Зрителей ждут 22 хита в новом прочтении и с изменёнными аранжировками. В их числе — «Алиса», «Привет», «Моя любовь на пятом этаже» и другие. Над проектом работает команда, поставившая на сцене МДМ хитовый мюзикл «Шахматы».

«Ничего не бойся, я с тобой» — это так называемый джукбокс-мюзикл (от jukebox — «музыкальный автомат»), то есть мюзикл, песенное наполнение которого состоит из популярных хитов, а не написано специально для постановки. Наиболее известными спектаклями такого формата являются All Shook Up!, базирующийся на творчестве Элвиса Пресли, We Will Rock You по работам группы Queen, посвящённый Майклу Джексону MJ и другие.

Авторы «Ничего не бойся, я с тобой» утверждают, что по форме их детище напоминает спектакль Mamma Mia!, построенный на песнях группы ABBA, а по настроению — «Ла-Ла Ленд».

В основу сюжета легли приключения молодых романтиков, происходящие в середине 1980-х в Ленинграде. В процессе работы над постановкой авторы постарались перенести на сцену характерные атрибуты и атмосферу той эпохи: смелую моду, неформалов, рок-квартирники. Драматургия же вращается вокруг более знакомого большинству зрителей набора: здесь и конфликт поколений, и выбор между счастьем и благополучием, и борьба с внутренним конформизмом некоторых героев.

Презентация мюзикла была оформлена под знаменитую советскую телепрограмму «Музыкальный ринг», ведущую которой Тамару Максимову сыграла актриса Юлия Ива. Стилизованное шоу было построено по принципу рассказа о группе «Секрет», которой в этом году исполнится 40 лет, и главных действующих лицах спектакля.

АГН «Москва»

© Тихонова Пелагия

Исполнение классических номеров бит-квартета высоко оценил участник оригинального состава «Секрета» Николай Фоменко, присутствовавший на презентации.

«Молодцы. Мне очень нравится. И смелее всё, и… Яркие, талантливые, молодые — всё отлично. Спасибо вам, друзья. Как говорила моя мама, «хорошую музыку может спеть каждый, а ты попробуй спеть плохую», — сказал артист.

Фоменко также выступил с небольшим наставлением к артистам мюзикла.

«Там есть такая история: Алиса — она же дитя. Это из оригинала пластинки. Музыкальные редакторы заставили нас поменять слова. Знаете, когда мы в первый раз выпускали эту пластинку, мы обманули всю фирму «Мелодия». Они нам написали кучу изменений по текстам, мы ничего не сделали, принесли обратно бобину через неделю и сказали: «Всё исправили!» Они включили «Алису», и только в одной, первой «Алисе» было «Алиса — она же дитя». Это просил редактор, лично рукой вписал. А на самом деле «Алиса совсем как дитя». Вот в чём дело. Они нам не давали так спеть. А вы уж, пожалуйста, пойте «совсем как дитя», — попросил шоумен.

Режиссёром постановки стал Михаил Миронов, работавший в МХТ имени Чехова и в программе «Вечерний Ургант». Сценарий пьесы вместе с ним писал Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор»). Музыкальный руководитель проекта — Евгений Загот, удостоившийся премии «Золотая маска» за мюзикл «Шахматы», а хореографию ставила Ирина Кашуба (мюзиклы «Шахматы», «Стиляги», опера «Мазепа»). Художественными руководителями «Ничего не бойся, я с тобой» выступили продюсер Дмитрий Богачёв и режиссёр Евгений Писарев.

АГН «Москва»

© Тихонова Пелагия

«Так называемые джукбокс-мюзиклы, в основе которых любимые хиты какой-то популярной группы, — хорошо известный формат. Но успешных джукбокс-мюзиклов бродвейская сцена знает немного. Mamma Mia!, наверное, самый известный из них. Выбор песен «Секрета» был достаточно очевиден не только потому, что они прекрасно вписываются в формат музыкального театра. Они ещё хорошо соотносятся с романтикой середины 1980-х, свежим ветром перемен, надеждами, беззаботным обаянием юности — всем тем, о чём наш новый мюзикл. Романтический мюзикл, городская история про наших современников, про нас самих — это то, чего сейчас не хватает», — рассказал Дмитрий Богачёв.

«Ничего не бойся, я с тобой» — это постановка, созданная центром «Бродвей Москва» совместно с МТС Live и «Плюс Студией», входящей в развлекательные сервисы «Яндекса». По словам продюсера студии Ольги Филипук, в последнее время снова стала расти популярность группы «Секрет». В то же время «в России сформировалось комьюнити поклонников мюзиклов».

Премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» состоится в Московском дворце молодёжи 3 декабря.