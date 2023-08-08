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Ветврач Эрмитажа Кондратьева: в музее отмечают все связанные с кошками праздники

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Ветеринарный врач Эрмитажа и основатель Музея кошки Анна Кондратьева по случаю Всемирного дня кошек, 8 августа, рассказала, что в музее принято отмечать все праздники, так или иначе связанные с этими животными.
Ветврач Эрмитажа Кондратьева: в музее отмечают все связанные с кошками праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Dunning

В настоящее время в Эрмитаже живут почти 80 котов и кошек, сообщила Кондратьева в разговоре с «Газетой.Ru».

«Вместе мы отмечаем все дни котов: начиная с январского дня белых котов и февральского Дня японских котов, ну а затем месяц мартовских котов. Главные наши праздники — это День эрмитажных котов в мае и День петербургских котов и кошек 8 июня, который мы празднуем на Конногвардейском бульваре», — отметила ветврач.

По её словам, также обязательно отмечают Дни бездомных животных, День рыжих котов и День чёрных котов.

Ранее ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева рассказала, почему кошки плохо поддаются дрессировке.

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