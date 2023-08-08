Ветеринар Гольнева заявила, что кошки плохо поддаются дрессировке

Ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева рассказала о дрессировке кошек.

В беседе с РИАМО Гольнева заявила, что кота теоретически можно обучить каким-то трюкам. Например, на фоне игры, когда котёнок сам хочет играть.

Однако, по её словам, достаточно сложно заставить питомца сделать что-то, что ему не нравится.

Кошки не заинтересованы в результате тренировок, то есть в одобрении хозяина, как собаки.

«Кошачьи изначально уверены, что их надо любить просто так, а не за выполнение каких-то команд», — добавила ветеринар.

Ранее ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева рассказала, как правильно кормить кошку.