Узнать больше

Ветеринар Гольнева заявила, что кошки плохо поддаются дрессировке

Короткая ссылка
Ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева рассказала о дрессировке кошек.
Ветеринар Гольнева заявила, что кошки плохо поддаются дрессировке
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

В беседе с РИАМО Гольнева заявила, что кота теоретически можно обучить каким-то трюкам. Например, на фоне игры, когда котёнок сам хочет играть.

Однако, по её словам, достаточно сложно заставить питомца сделать что-то, что ему не нравится.

Кошки не заинтересованы в результате тренировок, то есть в одобрении хозяина, как собаки. 

«Кошачьи изначально уверены, что их надо любить просто так, а не за выполнение каких-то команд», — добавила ветеринар.

Ранее ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева рассказала, как правильно кормить кошку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить