Ветеринар Гольнева заявила, что кошки могут переесть влажного корма

Ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева рассказала, как правильно кормить кошку влажным кормом.

В беседе с РИАМО Гольнева рассказала, что для кошек самое главное в корме — это запах. По её словам, именно поэтому питомцы воспринимают влажный корм как лакомство.

Однако, отметила ветеринар, есть риск переедания влажного корма кошкой.

При этом сухой корм, который долго стоял и из которого выветрился запах, животное не любит, отметила Гольнева.

Многие владельцы дают кошкам влажный корм утром и вечером как лакомство.

При этом не менее важно, чтобы миска для еды была полной.

«Для кота неполная миска воспринимается как отсутствие еды. Полная миска нужна ему для его психологического комфорта», — объяснила ветеринар.

Ранее ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева рассказала, как правильно кормить кошку.