В Москве завершились съёмки фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Съёмки исторической картины Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» с участием Юры Борисова, Никиты Ефремова и Евгения Ткачука завершились в Большом театре.

Действие ленты, в которой повествуется о трагических событиях отечественной истории начала прошлого века, разворачивается в 1904—1925 годах. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».

По словам постановщика, данная работа — «самая объёмная» в его творческой жизни. Охваченный в фильме период имеет документальную основу, а образы героев вдохновлены реальными людьми.

«Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Лёньки Бешеного. Я постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. И прежде всего это будет рассказ о человеке, с присущими ему достоинствами и недостатками», — рассказал Кончаловский.

Для достижения исторической достоверности ушедшей эпохи авторы уделяли особое внимание деталям. Премьера 16-серийной ленты состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре START.

Ранее сериал «Жить жизнь» был продлён на второй сезон.