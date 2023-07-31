Сериал «Жить жизнь» продлён на второй сезон

Работа над продолжением многосерийного проекта-манипуляции «Жить жизнь» с Юрием Чурсиным, Любовью Аксёновой и Романом Васильевым уже началась, сообщает пресс-служба START.

Самый популярный сериал онлайн-платформы START получит продолжение: авторы уже начали работу над сценарием. По словам шоураннера Дарьи Мороз, в новом сезоне к уже полюбившимся зрителям героям добавятся совершенно новые персонажи. Кроме того, сценаристы намерены затронуть проблему влияния детских травм на взрослую жизнь. Ну а отношения центральных героев выйдут на новый уровень.

«В продолжении нашей истории манипулируемые станут настоящими манипуляторами. Такая трансформация будет происходить постепенно и почти невидимо для самих участников процесса, но зритель сможет наблюдать её со стороны. Возвращение Стаса в жизнь Анны превратит её отношения с Матвеем в опасный треугольник, за выход из которого придётся заплатить абсолютно каждому», — рассказала продюсер Ирина Сосновая.

Ранее в Подмосковье начались съёмки многосерийного проекта «Последний богатырь. Наследие».