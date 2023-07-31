Сериал «Жить жизнь» продлён на второй сезон
- Кадр из сериала «Жить жизнь»
Самый популярный сериал онлайн-платформы START получит продолжение: авторы уже начали работу над сценарием. По словам шоураннера Дарьи Мороз, в новом сезоне к уже полюбившимся зрителям героям добавятся совершенно новые персонажи. Кроме того, сценаристы намерены затронуть проблему влияния детских травм на взрослую жизнь. Ну а отношения центральных героев выйдут на новый уровень.
«В продолжении нашей истории манипулируемые станут настоящими манипуляторами. Такая трансформация будет происходить постепенно и почти невидимо для самих участников процесса, но зритель сможет наблюдать её со стороны. Возвращение Стаса в жизнь Анны превратит её отношения с Матвеем в опасный треугольник, за выход из которого придётся заплатить абсолютно каждому», — рассказала продюсер Ирина Сосновая.
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