Узнать больше

Сериал «Жить жизнь» продлён на второй сезон

Короткая ссылка
Работа над продолжением многосерийного проекта-манипуляции «Жить жизнь» с Юрием Чурсиным, Любовью Аксёновой и Романом Васильевым уже началась, сообщает пресс-служба START.
Сериал «Жить жизнь» продлён на второй сезон
  • Кадр из сериала «Жить жизнь»

Самый популярный сериал онлайн-платформы START получит продолжение: авторы уже начали работу над сценарием. По словам шоураннера Дарьи Мороз, в новом сезоне к уже полюбившимся зрителям героям добавятся совершенно новые персонажи. Кроме того, сценаристы намерены затронуть проблему влияния детских травм на взрослую жизнь. Ну а отношения центральных героев выйдут на новый уровень.

«В продолжении нашей истории манипулируемые станут настоящими манипуляторами. Такая трансформация будет происходить постепенно и почти невидимо для самих участников процесса, но зритель сможет наблюдать её со стороны. Возвращение Стаса в жизнь Анны превратит её отношения с Матвеем в опасный треугольник, за выход из которого придётся заплатить абсолютно каждому», — рассказала продюсер Ирина Сосновая.

Ранее в Подмосковье начались съёмки многосерийного проекта «Последний богатырь. Наследие».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить