Синоптик Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в Приморье

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о сильных дождях в Приморском крае.

«Очень сильные осадки прогнозируются в Приморском крае: сегодня и завтра там прогнозируется 50 мл за 12 часов», — предупредил синоптик.

По его словам, есть опасность того, что будет происходить быстрый подъём воды в реках, могут быть подтопления жилых домов, автомобильных дорог.

«Очень сложная ситуация. На Урале тоже: в Челябинской области. Не только сильный дождь, но и усиление ветра до 20 м/с», — добавил Вильфанд.

Синоптик рассказал также об аномальной жаре, установившейся в некоторых регионах.

«В ближайшие дни аномально высокая температура будет в Центральном федеральном округе. Брянская, да и Московская область — температура за +30 °С... Вчера аномалия. Отклонение от нормы в Москве составило +6,4 градуса. Сегодня меньше, но всё равно это огромная аномалия... Высокие температуре в Ростовской области, в Астраханской области, в Волгоградской области, на востоке Ставропольского края, в северокавказских республиках — +40...+42 °С. В Калмыкии даже +45 °С. Экстремально высокие температуры», — заключил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории России.