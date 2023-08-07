Синоптик Шувалов рассказал о погодных аномалиях в России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории России.

По его словам, вся европейская территория России в аномалиях. Сейчас выделяют две области с сильным повышением над нормой температуры.

«От 4 до 8 °С выше нормы сейчас: Краснодарский край, Ставропольский край, Нижнее Поволжье от Волгограда до Элисты. Там дневные температуры зашкаливают за +40 °С. Именно Калмыкия, Астраханская область и Волгоградская область. Вот они заняли вчера все топ-10 самых жарких мест», — поделился Шувалов.

По его словам, Москва на 6—6,5 °С выше нормы.

«Из отрицательных значений — это мы выделим Магаданскую область и Чукотку. Там отрицательная аномалия достигает 8—9 °С. И в Магаданской области, на Колыме уже первые заморозки», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в десяти регионах страны в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура.