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Синоптик Шувалов рассказал о погодных аномалиях в России

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории России.
Синоптик Шувалов рассказал о погодных аномалиях в России
  • Gettyimages.ru
  • © Elisabeth Schittenhelm

По его словам, вся европейская территория России в аномалиях. Сейчас выделяют две области с сильным повышением над нормой температуры.

«От 4 до 8 °С выше нормы сейчас: Краснодарский край, Ставропольский край, Нижнее Поволжье от Волгограда до Элисты. Там дневные температуры зашкаливают за +40 °С. Именно Калмыкия, Астраханская область и Волгоградская область. Вот они заняли вчера все топ-10 самых жарких мест», — поделился Шувалов.

По его словам, Москва на 6—6,5 °С выше нормы.

«Из отрицательных значений — это мы выделим Магаданскую область и Чукотку. Там отрицательная аномалия достигает 8—9 °С. И в Магаданской области, на Колыме уже первые заморозки», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в десяти регионах страны в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура.

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