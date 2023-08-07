В десяти регионах России в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура
Об этом информирует ТАСС.
Так, по словам синоптика, жара до +40-43°С ожидает Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Ставрополье и Калмыкию.
«Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры», — сказал Вильфанд.
Там, по его словам, воздух прогреется до +36-37°С.
Кроме того, в этих регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс.
Ранее Вильфанд рассказал, что понедельник, 7 августа, примет эстафету жаркой погоды.
Также он рассказал, что вслед за аномальной жарой в Центральную Россию придёт похолодание.