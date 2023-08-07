В десяти регионах России в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в десяти регионах страны в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура.

Об этом информирует ТАСС.

Так, по словам синоптика, жара до +40-43°С ожидает Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Ставрополье и Калмыкию.

«Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры», — сказал Вильфанд.

Там, по его словам, воздух прогреется до +36-37°С.

Кроме того, в этих регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс.

Ранее Вильфанд рассказал, что понедельник, 7 августа, примет эстафету жаркой погоды.

Также он рассказал, что вслед за аномальной жарой в Центральную Россию придёт похолодание.