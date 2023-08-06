Синоптик Вильфанд: понедельник примет эстафету жаркой погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе на предстоящей рабочей неделе.

Синоптик отметил, что в столице был установлен температурный рекорд.

«Вчера в Москве была зафиксирована самая высокая температура на реперной станции Росгидромета. +29,2 °С — это самая высокая температура нынешнего летнего сезона. Сегодня температура также будет высокая. Во-первых, это связано с тем, что прогнозируется малооблачная погода, а это значит, что от восхода до заката солнце будет прогревать подстилающую поверхность. Во-вторых, воздушные массы в Москву приходят из Турции, с Ближнего Востока и даже из Центральной Азии. Поэтому сегодня прогнозируется +32…+34 °С. Это очень высокая температура, она на шесть градусов превышает норму», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что «понедельник примет эстафету жаркой погоды».

«Максимальное значение — +31…+33 °С. Ночью температура в спальных районах будет +18…+22 °С. Это минимальные значения, и они характеризуют, насколько это жаркий период. А в центре города (ночью. — RT) — +22…+24 °С. Во вторник постепенно начнёт меняться циркуляция воздуха. Погода будет облачной, но всё равно очень жаркой — +28…+30 °С, по области — до +32 °С», — рассказал специалист.

По словам собеседника RT, в среду начнутся «значительное изменение циркуляции», воздушные массы будут поступать в Москву с запада.

«В среду и четверг температура станет ещё немного ниже, но всё равно будет выше климатической нормы примерно на два градуса… Заметное понижение температуры начнётся с пятницы и будет связано с фронтальным разделом, который приведёт к значительным осадкам. В пятницу, субботу и воскресенье температура будет около +20 °С. Прогнозируются заметные осадки. В конце недели дневные температуры будут такими же, как ночные температуры в начале недели», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила, что аномальная жара прогнозируется на юге России и Северном Кавказе минимум до середины следующей недели.