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«Фобос»: аномальная жара ожидается на юге России до середины следующей недели

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Аномальная жара прогнозируется на юге России и Северном Кавказе минимум до середины следующей недели, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
«Фобос»: аномальная жара ожидается на юге России до середины следующей недели
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

«Дневной зной будет только крепнуть, в его эпицентре на юге страны окажутся Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. Такая ситуация сохранится как минимум до середины следующей недели», — цитирует ТАСС Котилевскую.

По её словам, осадки прекратятся почти повсеместно, возможны локальные на Северном Кавказе.

Ранее врач Иван Носков посоветовал отказаться от фастфуда и сладких напитков в жару.

Также врач Андрей Кондрахин посоветовал пить больше воды в жаркую погоду.

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