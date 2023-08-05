«Фобос»: аномальная жара ожидается на юге России до середины следующей недели

Аномальная жара прогнозируется на юге России и Северном Кавказе минимум до середины следующей недели, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Дневной зной будет только крепнуть, в его эпицентре на юге страны окажутся Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. Такая ситуация сохранится как минимум до середины следующей недели», — цитирует ТАСС Котилевскую.

По её словам, осадки прекратятся почти повсеместно, возможны локальные на Северном Кавказе.

Ранее врач Иван Носков посоветовал отказаться от фастфуда и сладких напитков в жару.

Также врач Андрей Кондрахин посоветовал пить больше воды в жаркую погоду.