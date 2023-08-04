Хор Турецкого и Валерия выступят на праздничном концерте в честь 300-летия Екатеринбурга
- РИА Новости
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Праздничный концерт пройдёт при поддержке мэрии уральской столицы и Фонда святой Екатерины, сообщает URA.RU.
По случаю 300-летия Екатеринбурга запланирован комплекс праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа. Так, в городе состоится гала-концерт «Шедевры мировой музыки», премьерный спектакль «Пётр I», пройдут танцевальные и художественные шоу.
Подготовка к празднованию велась с 2017 года.
Ранее сообщалось, что на столичном портале «Активный гражданин» открыли голосование за мероприятия по случаю 876-летия Москвы. Торжество пройдёт 9 и 10 сентября.