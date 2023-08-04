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Хор Турецкого и Валерия выступят на праздничном концерте в честь 300-летия Екатеринбурга

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В Екатеринбурге 19 августа состоится праздничный концерт по случаю 300-летия города. На нём, в частности, выступят хор Турецкого и певица Валерия.
Хор Турецкого и Валерия выступят на праздничном концерте в честь 300-летия Екатеринбурга
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Праздничный концерт пройдёт при поддержке мэрии уральской столицы и Фонда святой Екатерины, сообщает URA.RU.

По случаю 300-летия Екатеринбурга запланирован комплекс праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа. Так, в городе состоится гала-концерт «Шедевры мировой музыки», премьерный спектакль «Пётр I», пройдут танцевальные и художественные шоу.

Подготовка к празднованию велась с 2017 года.

Ранее сообщалось, что на столичном портале «Активный гражданин» открыли голосование за мероприятия по случаю 876-летия Москвы. Торжество пройдёт 9 и 10 сентября.

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