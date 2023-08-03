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Москвичи выберут мероприятия по случаю Дня города на портале «Активный гражданин»

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Москвичи смогут принять участие в голосовании за мероприятия по случаю 876-летия столицы, которые состоятся 9 и 10 сентября. Голосование открыто на портале «Активный гражданин».
Москвичи выберут мероприятия по случаю Дня города на портале «Активный гражданин»
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Среди вариантов — музыкальные выступления, театрализованные представления, мероприятия для детей и программы с участием благотворительных фондов», — уточнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Праздничные мероприятия пройдут на крупнейших площадках города.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более шести миллионов человек.

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