Москвичи выберут мероприятия по случаю Дня города на портале «Активный гражданин»
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Среди вариантов — музыкальные выступления, театрализованные представления, мероприятия для детей и программы с участием благотворительных фондов», — уточнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Праздничные мероприятия пройдут на крупнейших площадках города.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более шести миллионов человек.