Москвичи выберут мероприятия по случаю Дня города на портале «Активный гражданин»

Москвичи смогут принять участие в голосовании за мероприятия по случаю 876-летия столицы, которые состоятся 9 и 10 сентября. Голосование открыто на портале «Активный гражданин».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Среди вариантов — музыкальные выступления, театрализованные представления, мероприятия для детей и программы с участием благотворительных фондов», — уточнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Праздничные мероприятия пройдут на крупнейших площадках города.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более шести миллионов человек.