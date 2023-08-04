Россияне смогут посмотреть «Барби» и «Оппенгеймер» в кино в августе
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Как сообщают «Ведомости», фильмы будут транслироваться в качественном русском дубляже. Жители Екатеринбурга уже увидели афиши двух картин.
Ещё недавно возможность увидеть ленты на большом экране кинотеатров была не такой близкой, поскольку кинокомпании-мейджоры вычислили, как Россия получает копии зарубежных новинок.
Из-за этого планировалось, что «Оппенгеймер» и «Барби» в России выйдут в прокат не раньше октября, после официального онлайн-релиза на Западе, причём не в кинотеатральной версии, а в более низком разрешении.
Позже вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и предложил всё-таки опробовать в стране принудительное лицензирование зарубежных фильмов из недружественных стран. По его словам, такой эксперимент даст возможность зрителям в России посмотреть эти две картины.
Несмотря на все трудности, была найдена новая лазейка в поставке кинолент в страну: теперь Россия перевозит копии фильмов не через Казахстан, а через Армению.
Ранее стало известно, что «Барби» установила годовой рекорд по сборам в дебютный уик-энд в США.