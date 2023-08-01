Депутат предложил показать в России «Барби» и «Оппенгеймера» без разрешения владельцев

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение российскому премьеру Михаилу Мишустину с предложением провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран.

«Прошу Вас... поручить правительству России оценить целесообразность разработки постановления правительства России, предусматривающего введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года», — говорится в копии обращения, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Депутат уточнил, что это позволит российским гражданам посмотреть в отечественных кинотеатрах популярные картины «Барби» и «Оппенгеймер».

Даванков также попросил власти разъяснить, почему была приостановлена работа по разрешению на показ кино из недружественных стран без согласия правообладателей.

Ранее стало известно, что «Барби» установила годовой рекорд по сборам в дебютный уик-энд в США.

Звезда новой картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер» Киллиан Мёрфи заявил, что готов исполнить роль Кена, если будет принято решение о съёмках продолжения «Барби».