«Барби» установила годовой рекорд по сборам в дебютный уикенд в США

Картина Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом заработала $155 млн в первые выходные показа в США и Канаде, установив рекорд 2023 года.

Следом за «Барби» с результатом в $80,5 млн идёт новая работа Кристофера Нолана «Оппенгеймер», сообщает Variety.

Уточняется, что благодаря таким показателям минувшие выходные стали четвёртыми по совокупным кассовым сборам в истории североамериканского рынка. В тройке лидеров премьеры фильмов, входящих в крупные франшизы, — «Звёздные войны» и «Мстители».

Ранее стало известно, что «Барби» возглавила кинопрокат СНГ, собрав за выходные около 95 млн рублей.