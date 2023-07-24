«Барби» установила годовой рекорд по сборам в дебютный уикенд в США
- © Heyday Films
Следом за «Барби» с результатом в $80,5 млн идёт новая работа Кристофера Нолана «Оппенгеймер», сообщает Variety.
Уточняется, что благодаря таким показателям минувшие выходные стали четвёртыми по совокупным кассовым сборам в истории североамериканского рынка. В тройке лидеров премьеры фильмов, входящих в крупные франшизы, — «Звёздные войны» и «Мстители».
Ранее стало известно, что «Барби» возглавила кинопрокат СНГ, собрав за выходные около 95 млн рублей.