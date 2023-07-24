Картина «Барби» возглавила кинопрокат СНГ в выходные

Комедийная лента «Барби» режиссёра Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях возглавила прокат в СНГ, собрав за выходные дни около 95 млн рублей.

Как сообщает портал kinobusiness.com, второе место занял биографический фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» с 75 млн рублей. В нём снялись такие артисты, как Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон и другие.

Отмечается, что данные по картинам «Барби» и «Оппенгеймер» указаны без учёта Белоруссии и России.

Третью строчку заняла историческая драма «Жанна Дюбарри», собрав в России и СНГ порядка 70 млн рублей. Главные роли в ленте исполнили Джонни Депп и Майвенн.

Ранее стало известно, что Джонни Депп госпитализирован в Будапеште.