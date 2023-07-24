Картина «Барби» возглавила кинопрокат СНГ в выходные
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Как сообщает портал kinobusiness.com, второе место занял биографический фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» с 75 млн рублей. В нём снялись такие артисты, как Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон и другие.
Отмечается, что данные по картинам «Барби» и «Оппенгеймер» указаны без учёта Белоруссии и России.
Третью строчку заняла историческая драма «Жанна Дюбарри», собрав в России и СНГ порядка 70 млн рублей. Главные роли в ленте исполнили Джонни Депп и Майвенн.
Ранее стало известно, что Джонни Депп госпитализирован в Будапеште.