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Картина «Барби» возглавила кинопрокат СНГ в выходные

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Комедийная лента «Барби» режиссёра Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях возглавила прокат в СНГ, собрав за выходные дни около 95 млн рублей.
Картина «Барби» возглавила кинопрокат СНГ в выходные
  • © Heyday Films

Как сообщает портал kinobusiness.com, второе место занял биографический фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» с 75 млн рублей. В нём снялись такие артисты, как Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон и другие.

Отмечается, что данные по картинам «Барби» и «Оппенгеймер» указаны без учёта Белоруссии и России.

Третью строчку заняла историческая драма «Жанна Дюбарри», собрав в России и СНГ порядка 70 млн рублей. Главные роли в ленте исполнили Джонни Депп и Майвенн.

Ранее стало известно, что Джонни Депп госпитализирован в Будапеште.

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