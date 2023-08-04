Умерла супруга композитора Раймонда Паулса Светлана Епифанова

Жена знаменитого советского и латвийского композитора Раймонда Паулса Светлана Епифанова скончалась после продолжительной болезни.

Как сообщает «Российская газета», о смерти Епифановой стало известно 4 августа из соцсетей её внучки Анны-Марии.

Указывается, что в последнее время у супруги Паулса были серьёзные проблемы со здоровьем: женщина перенесла операцию на ноге, а спустя несколько дней её состояние ухудшилось.

Сам артист пока никак не прокомментировал произошедшее.

Ранее стало известно о смерти актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко.