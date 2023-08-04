Синоптик Цыганков спрогнозировал жаркие выходные в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.

«Погода тёплая, даже жаркая. У нас антициклон, высокое давление, облачность. Сегодня и завтра преимущественно без осадков, по области могут пройти дожди кратковременные», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в воскресенье и понедельник осадков не ожидается.

«Температура в ночь на субботу +17...+19 °С, днём завтра +29...+31 °С, в ночь на воскресенье +16...+20 °С, воскресенье днём +31...+33 °С, в понедельник днём +29...+34 °С. К среде жара спадёт», — отметил синоптик.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать работодателя сокращать рабочий день по требованию сотрудника при определённых высоких температурах в рабочем помещении.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв объяснил правовое обоснование сокращения рабочего дня при жаре.