Леонид Ярмольник назвал Ирину Мирошниченко удивительным человеком

Актёр Леонид Ярмольник выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко. По его словам, она была удивительным человеком.

«Она совершенно не похожая ни на кого. Знаете, я всегда говорю, что когда уходят артисты такого уровня, то вместе с ними уходит эпоха. Вот и она была последней из могикан», — заявил Ярмольник в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, драматург и сценарист Аркадий Инин в беседе с телеканалом «360» отметил, что в Мирошниченко сочетались талант актрисы и душевность женщины.

«Совсем недавно праздновали юбилей во МХАТе, и вот сейчас это. Была замечательной актрисой и, что немаловажно, замечательной женщиной — это не всегда совпадает. У неё совпало — и актерский талант, и женская красота, и популярность», — сказал Инин.

По его словам, Мирошниченко была универсальной актрисой.

Ранее сообщалось, что Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище.