Леонид Агутин выступит с камерным концертом в Москве

Российский певец Леонид Агутин даст камерное выступление в Москве на «Плюс Даче» в рамках закрытия летней программы «Яндекс Музыки».

Как сообщила пресс-служба «Яндекс Афиши», концерт Агутина, который в 2023-м отмечает 55-летний юбилей, состоится 8 августа.

Гости события услышат такие композиции певца, как «Я буду всегда с тобой», «Аэропорты», «На сиреневой луне», «По тебе скучают бары» и «Ай-ай-ай».

«Такие камерные выступления — всегда особенная атмосфера, тёплая и душевная, как само лето. Ты видишь эмоции слушателей, ощущаешь, как они поддерживают и поют вместе с тобой», — цитирует пресс-служба слова Леонида Агутина.

Кроме концерта, музыкант поставит свой автограф на большой зеркальной надписи около «Плюс Дачи» — вот уже два года российские артисты оставляют там свои пожелания. Среди тех, кто успел расписаться на арт-объекте, — Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, группа «Звери», Антоха МС и другие.

Вход бесплатный для обладателей подписки «Яндекс Плюс».

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