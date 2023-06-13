Стала известна театральная программа «Плюс Дачи»

Сервис «Яндекс Афиша» представил театральную программу «Плюс Дачи». Её откроет спектакль «Эбеновая кожа» с Юлией Пересильд.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, 15 июня зрители увидят музыкальный спектакль на стихи Николая Гумилёва «Эбеновая кожа» и услышат африканские мотивы и звуки экзотических инструментов — маримбы, джембе, конго и барабана. За звуковое оформление отвечает автор и продюсер проекта Пётр Главатских.

По словам организаторов, театральные постановки пользуются особой популярностью среди подписчиков.

«Театральная программа на «Плюс Дачи» — это возможность поближе познакомить подписчиков «Плюса» с самыми заметными событиями через необычный опыт. Театральные спектакли всегда попадают в тройку самых популярных событий месяца на «Яндекс Афише» вне зависимости от сезона», — рассказал директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

В новом сезоне гостей мероприятия ждёт разнообразная, в том числе интерактивная, программа.

С 21 июня пройдут гастроли Пермского академического театра с мюзиклом «Карлик Нос». В июле сервис проведёт уникальное мероприятие, посвящённое творчеству музыкальной группы «Король и Шут» с последующим показом одноимённого сериала. А в августе гостей будут учить танцевать буги-вуги в стиле 1980-х.

Все мероприятия будут доступны к просмотру традиционно на сцене «Плюс Дачи» в парке Горького.

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