Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Стала известна театральная программа «Плюс Дачи»

Короткая ссылка
Сервис «Яндекс Афиша» представил театральную программу «Плюс Дачи». Её откроет спектакль «Эбеновая кожа» с Юлией Пересильд.
Стала известна театральная программа «Плюс Дачи»

    Как сообщили в пресс-службе сервиса, 15 июня зрители увидят музыкальный спектакль на стихи Николая Гумилёва «Эбеновая кожа» и услышат африканские мотивы и звуки экзотических инструментов — маримбы, джембе, конго и барабана. За звуковое оформление отвечает автор и продюсер проекта Пётр Главатских.

    По словам организаторов, театральные постановки пользуются особой популярностью среди подписчиков.

    «Театральная программа на «Плюс Дачи» — это возможность поближе познакомить подписчиков «Плюса» с самыми заметными событиями через необычный опыт. Театральные спектакли всегда попадают в тройку самых популярных событий месяца на «Яндекс Афише» вне зависимости от сезона», — рассказал директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

    В новом сезоне гостей мероприятия ждёт разнообразная, в том числе интерактивная, программа.

    С 21 июня пройдут гастроли Пермского академического театра с мюзиклом «Карлик Нос». В июле сервис проведёт уникальное мероприятие, посвящённое творчеству музыкальной группы «Король и Шут» с последующим показом одноимённого сериала. А в августе гостей будут учить танцевать буги-вуги в стиле 1980-х.

    Все мероприятия будут доступны к просмотру традиционно на сцене «Плюс Дачи» в парке Горького.

    Ранее стало известно, что Люся Чеботина и SHAMAN выступят на выпускном в парке Горького в Москве.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Дзен
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить